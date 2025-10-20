Matan a balazos a un motorista en Los Laureles

Un hombre fue ejecutado a balazos presuntamente luego de una persecución en las calles de la colonia Los Laureles, al suroriente de Tapachula, lo que causó temor entre los vecinos.

Las autoridades desplegaron un operativo, pero sin poder dar con el paradero de los responsables.

Fue a la altura de la calle Mangos y callejón Las Rosas en donde quedó tirado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, de aproximadamente 35 años de edad, a un costado de una motocicleta de color negro en la que se desplazaba.

Asesinato

Los vecinos del lugar dijeron que escucharon diversas detonaciones de arma de fuego y al salir para ver qué había pasado encontraron a la víctima, así que dieron aviso a las autoridades policiacas que acudieron al lugar junto con paramédicos.

Tras revisar al individuo determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Se dijo que el ahora occiso al parecer era perseguido por unos sujetos en un vehículo desde el cual abrieron fuego y tras verificar que lo habían asesinado, se dieron a la fuga velozmente.

Personal de las corporaciones policiacas acordonaron el área y desplegaron un operativo en la zona, aunque los responsables no fueron localizados.

En el área fueron levantados varios casquillos percutidos de arma de fuego, sin embargo, no se determinó el calibre.

El cadáver fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley y esperar a que sus familiares acudan a identificarlo, pues no portaba documentos.

Por último, fue abierta una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, considerándose que puede tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas delictivas.