Matan a exdirector de secundaria en su casa

La madrugada del jueves terminó en tragedia para la comunidad educativa de Teopisca, luego de que Mario Ángel “N”, exdirector de la escuela secundaria técnica número 40, fuera encontrado sin vida dentro de su domicilio tras un ataque armado.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas, cuando los homicidas habrían ingresado a la vivienda. Una vez dentro, aparentemente lo agredieron a balazos, provocándole heridas mortales.

Después, los responsables abandonaron el inmueble y se fugaron con rumbo desconocido.

El reporte movilizó a elementos de las corporaciones de seguridad, quienes acudieron al domicilio para confirmar lo ocurrido y posteriormente solicitaron la intervención del Ministerio Público.

Personal de la Fiscalía realizó las primeras diligencias con el objetivo de localizar indicios que permitan reconstruir la mecánica del ataque y aportar elementos a las pesquisas.

Posteriormente, se efectuó el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Un detenido

De manera preliminar, el fiscal general del Estado, Jorge Llaven Abarca, informó desde Tapachula que se tienen avances importantes con relación a las pesquisas derivadas del homicidio del profesor Mario Ángel “N y ya se cuenta con una persona detenida, presuntamente involucrada en este lamentable suceso.

Dio conocer que se han realizado diversos actos de investigación y detalló que la causa de muerte fue una hemorragia secundaria a un disparo de arma de fuego en cavidad torácica.

Llaven Abarca reiteró al pueblo de Teopisca que no habrá impunidad en este crimen y los responsables enfrentarán la justicia.