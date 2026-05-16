Matan a hombre a cuchilladas dentro de su vivienda

En el interior de una vivienda localizaron sin vida a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, esto en la calle Agustín de Iturbide, lote uno, en el barrio ampliación Benito Juárez de la ciudad de Chiapa de Corzo, luego de presuntamente haber sido atacado con un arma blanca.

Reporte

De acuerdo con información recabada en el lugar, fueron vecinos de la zona quienes alertaron a las autoridades y al propietario del inmueble debido a los fuertes olores fétidos que emanaban del interior del domicilio, situación que generó preocupación entre los habitantes.

Tras recibir el aviso, el dueño de la vivienda —identificado como Mardonio “N” (47 años)— acudió al sitio y logró ingresar con apoyo de una llave maestra. Al entrar al inmueble encontró a su arrendatario, identificado como Alexander “N”, tendido sobre el suelo y rodeado de sangre.

Huellas de violencia

Minutos más tarde, arribaron paramédicos y elementos de seguridad que confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales y que el cuerpo comenzaba a presentar un avanzado estado de descomposición. Durante la revisión preliminar, personal de emergencia informó que el hombre presentaba al menos nueve heridas provocadas por arma blanca.

Las tenía en distintas partes del cuerpo, por lo que la zona fue acordonada para permitir el trabajo de las autoridades ministeriales. De manera extraoficial trascendió que el ahora occiso según refieren convivía con otra persona dentro del domicilio.

Dicha persona podría estar relacionada con el homicidio. Sin embargo, serán las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) las que determinen cómo ocurrieron los hechos y la posible participación de terceros.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes, levantó indicios en la escena y efectuó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes, mientras vecinos del sector manifestaron preocupación por los hechos violentos.