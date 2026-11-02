Matan a ingeniero en una presunta riña

Una persona del sexo masculino perdió la vida presuntamente en una riña en el cantón Jardín de las Flores, municipio de Mazatán. El cuerpo quedó en el interior de una vivienda.

Tras recibir una llamada de emergencia al 911 se movilizaron los cuerpos de seguridad y paramédicos, por lo que llegaron hasta el lugar de los hechos, pero al revisar a quien fue identificado como Fernando “N”, de profesión ingeniero, ya no contaba con signos vitales.

Homicidio

Se dijo que el individuo llegó al sitio y cuando pretendía bajarse de su camioneta fue atacado con un arma punzocortante por Raúl “N” y lo metió arrastrado a la casa, en donde siguió agrediéndolo hasta quitarle la vida.

Posteriormente se dio a la fuga con rumbo desconocido, por lo cual ya es buscado por las autoridades, aunque hasta el momento no se ha reportado que haya sido localizado.

El lugar fue acordonado por elementos policiacos, mientras que personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la autopsia de ley.

En la camioneta se encontraron manchas de sangre en la puerta del conductor, por lo cual también fue asegurada.

Por estos hechos fue abierta una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.