Matan a niña en terreno baldío; hay un detenido

Una menor de 12 años de edad fue hallada sin vida sobre un terreno baldío, ubicado en la colonia Santa Isabel que se encuentra situada a un costado de la colonia Flor de Mayo, al norte oriente de la capital chiapaneca.

De acuerdo con datos recabados, el hallazgo fue hecho alrededor de las 23:45 horas del miércoles, por lo que elementos policiacos se movilizaron a la avenida El Roble y calle Cedro.

Ahí, se informó del cuerpo inerte de una niña, que fue identificada pero por ser menor de edad se omite su nombre.

Macabro hallazgo

La ahora occisa fue localizada por habitantes de la colonia que inmediatamente solicitaron la intervención de las fuerzas del orden. Durante las diligencias se indicó que presentaba aparentes agresiones. Familiares que arribaron al sitio, específicamente una tía, la reconocieron y brindaron datos importantes a los peritos.

Asimismo, trascendió que por estos hechos hubo una persona detenida. Durante las primeras pesquisas se dio a conocer que era el cuñado de la niña. La víctima había llegado desde hace una semana a la colonia Santa Isabel de visita, pues era originaria del municipio de Ocosingo.

En primera instancia, se dijo que el sujeto comentó que saldría con la menor a comprar unas frituras a la tienda, sin embargo, la fue conduciendo a un lote baldío en donde cometió el feminicidio.

Informan de arresto

El día de ayer el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, habló sobre el esclarecimiento inicial del feminicidio.

El peritaje mostró que el cadáver presentaba huellas de forcejeo: hematomas en la región del cuello, lesiones por compresión cervical, congestión facial y diversas excoriaciones por arrastre.

La necropsia de ley permitió saber que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento y que hubo agresión sexual.

Llaven Abarca mencionó que fue detenido Agustín “N” (18 años), quien tenía una relación sentimental con la hermana de la víctima y vivía a escasos 100 metros del lugar del hallazgo.

Añadió que mediante cámaras de videovigilancia se llevó a cabo un recuento cronológico de los hechos, en donde observaron que salió del domicilio alrededor de las 20:38 horas.

Previamente, el sujeto la acechaba, observando hacia el interior del inmueble desde la reja de acceso para luego moverse hacia un costado. Al salir, la adolescente se dirigió hacia donde estaba, perdiéndose ambos con dirección a la parte alta, donde posteriormente fue localizada muerta.

Aparentemente, horas antes de los hechos —a las 17:40 horas del miércoles— sostuvo una discusión cuando ingerían bebidas embriagantes y presuntamente la agredió físicamente, por lo cual de comprobarse también podrían imputarle el delito de violencia familiar.

La Fiscalía indicó que el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial y que buscará imputarle el delito de feminicidio.

El fiscal también señaló que se buscará todo el peso de la ley, pues podría alcanzar hasta 100 años de prisión.