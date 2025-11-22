Matan de seis balazos a un comerciante

Un comerciante fue asesinado a balazos y una mujer resultó herida, durante un ataque armado en un negocio dedicado a la venta de comida rápida, sobre la carretera Costera, sobre el kilómetro 187+700, barrio El Llanito, en el municipio de Mapastepec.

Se informó que Ignacio Bersaín “N”, conocido como “Nacho”, recibió al menos seis impactos de bala, quedando tirado en la entrada a su local.

Los reportes indican que dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta el establecimiento en donde vendía chilaquiles, pan y volovanes, para dispararle en varias ocasiones y luego emprender la huida con rumbo desconocido.

A su vez, una mujer, al parecer empleada del lugar pues se desconoce su identidad, recibió también impactos de bala, pero esta fue atendida por paramédicos de Protección Civil (PC) que la trasladaron de emergencia al hospital del IMSS Bienestar para su atención especializada.

Ante el reporte del ataque acudieron elementos de las diferentes corporaciones policiacas que acordonaron el lugar, mientras que personal de Servicios Periciales procedía al levantamiento de indicios y al traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarían la necropsia de ley.

A su vez, fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en contra de quien o quienes resulten responsables, aunque no se tienen indicios de los autores del crimen ni de las causas de la agresión armada.