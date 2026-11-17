Hace tres años, Mauricio Gibrán Hernández, originario de Berriozábal, migró a Matamoros, Tamaulipas, en busca de un trabajo para ayudar a su familia económicamente, sin embargo, el pasado 14 de noviembre falleció tras ser arrollado por un automóvil. Hoy, su familia busca regresarlo a su tierra para darle el último adiós.

Accidente

Alejandra López, madre de Mauricio, relató que el día del accidente su hijo salió de donde vivía a comprar su cena en su motocicleta, cuando presuntamente una mujer lo embistió, arrebatándole la vida al instante.

Sobre la persona que atropelló a su hijo, esta no ha sido detenida, sin embargo saben que era una mujer de un carro rojo, aparentemente un Camaro.

Su madre mencionó que la última vez que habló con él fue a las 9 de la noche, antes del accidente. “Te amo, te quiero mucho, ma. Fue todo lo que me dijo y ya de ahí le marqué y ya no contestó”.

Falta apoyo

Respecto a los gastos para trasladar el cuerpo, la madre detalló que las funerarias les han cotizado entre 60 mil y 80 mil pesos. En ese sentido agradeció la ayuda que ha recibido de algunas personas, pero señaló que aún faltan recursos para completar el traslado.

Alejandra López hizo un llamado a la ciudadanía para que apoye con lo que pueda, 50 centavos o un peso, aseguró que cualquier apoyo será bien recibida pues será para enterrar a su hijo y tenerlo cerca de nuevo.

Para quienes deseen colaborar, la familia habilitó una tarjeta para poder costear los trámites. En la fiscalía y el Semefo de Matamoros están siendo realizados por su hija, aunque aún no se sabe en cuántos días podría llegar el cuerpo a Berriozábal.Para ayudarContacto Banco:Santander Clabe: 6461-8040-1615-5820-61Titular: Jocelyn Gutiérrez