Mecánico muere aplastado por auto

Una persona del sexo masculino dedicada al oficio de mecánico, perdió la existencia luego de caerle encima un vehículo que reparaba en el municipio de Chiapa de Corzo.

De acuerdo al reporte, el individuo se encontraba reparando un automóvil Pontiac de color verde, pero de pronto el gato hidráulico que lo sostenía falló y esto provocó que fuera aplastado y perdiera la vida de manera instantánea.

El hecho lamentable en donde murió quien fue identificado como Jairo Iván “N” (25 años), originario de la colonia El Nipe, se dio en la carretera vieja a San Cristóbal de Las Casas metros adelante de la compañía Nestlé en la demarcación chiapacorceña.

Al lugar, arribaron elementos de Protección Civil Municipal que únicamente corroboraron el deceso y posteriormente solicitaron la presencia de los peritos de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver.

El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y después será entregado a su familia.