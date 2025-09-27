Megaoperativo para detener a un par de ebrios

Un megaoperativo policíaco se registró en la madrugada del viernes en Comitán, para detener a dos “peligrosos” ebrios que insultaron a un policía y se dieron a la fuga, siendo consignados ante un agente del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades.

Fue alrededor de las 00:20 horas que un par de sujetos a bordo de un vehículo Volkswagen Golf de color rojo, se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública sobre la 4.ª avenida Poniente, en la esquina de la 16.ª calle Sur, frente a una tienda de conveniencia.

Por lo que un agente de la Policía Municipal que resguarda la Unidad Deportiva llegó para llamarles la atención e indicarles que se retiraran del lugar, recibiendo como respuesta insultos a su persona.

Trataron de fugarse

Los dos ebrios optaron por escapar hacia el sur cuando el uniformado solicitó refuerzos, por lo cual tras avanzar unos 100 metros fueron interceptados por una patrulla policíaca y se generó una intensa movilización con cuatro patrullas de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva, con varios agentes a bordo.

La calle fue cerrada al tráfico vehicular debido a que los sujetos no quisieron descender del automóvil para evitar una revisión minuciosa, así que una grúa se presentó para remolcar al automóvil con todo y pasajeros para transportarlos a la Fiscalía de Distrito.

En una transmisión en vivo, una persona identificada como Israel “N” señaló que solamente se habían tomado una cervecita con su compañero después de salir del trabajo.

“No es posible que realicen este megaoperativo, cierren las calles y se movilicen a cinco patrullas. Nosotros no somos delincuentes”, indicó.

Mencionando además que “estoy de acuerdo en que no se debe manejar borracho, pero fue solo una cerveza que nos tomamos, pero nos están tratando como si fuéramos grandes capos”, afirmó.

Los dos sujetos a bordo de su vehículo, que fue remolcado por la grúa, fueron escoltados por las patrullas policíacas y al llegar a la Fiscalía de Distrito y con apoyo de sus familiares descendieron, fueron esposados y presentados ante un agente del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades.