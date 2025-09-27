Menor cae de un árbol y se rompe el brazo

Con una fractura expuesta en uno de los brazos resultó un niño de 12 años de edad, esto luego de caer desde lo alto de un árbol en el ejido El Jobo, perteneciente a la demarcación de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, durante la mañana del viernes.

Reporte

El reporte fue proporcionado cerca de las 10:35 horas, por lo que elementos policíacos municipales llegaron al lugar de los hechos y tras tomar conocimiento, procedieron a solicitar el apoyo inmediato de una unidad de emergencia.

Se dio a conocer que el menor de edad se encontraba en lo alto de un árbol cuando de pronto una de las ramas se quebró.

El niño no pudo sostenerse y se precipitó contra el suelo, impactando todo su peso sobre uno de los brazos, esto hizo que la extremidad quedara fracturada y se tuvo que pedir la intervención de personal de socorro.

Al hospital

Al sitio se movilizaron los paramédicos de Protección Civil Municipal que le brindaron la atención prehospitalaria.

Después de estabilizarlo determinaron que era necesario trasladarlo de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza, donde recibiría asistencia médica especializada ya que el hueso le perforó la piel y tenía una fractura expuesta.