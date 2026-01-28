Menor convulsiona al caer de árbol

Con diversas lesiones resultó un menor de edad al caer de un árbol al que había subido para bajar un balón de futbol que se había quedado atorado entre las ramas, cuando se encontraba jugando con otros niños en la colonia Pobres Unidos, al sur-poniente de Tapachula.

Por ello, acudieron paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes le brindaron atención y observaron que presentaba una contusión en la región frontal del cráneo y en la parrilla costal izquierda, lo que presuntamente le provocó un episodio convulsivo.

Se dijo que el adolescente de 13 años de edad se encontraba al parecer jugando futbol con otros vecinos cuando el balón quedó atorado en un árbol, por lo que subió para bajarlo.

Sin embargo, perdió el equilibrio y se precipitó desde una altura considerable de aproximadamente dos metros y medio, por lo cual comenzó a convulsionarse y quedó tirado en el suelo.

Sus familiares pidieron la intervención de los servicios de emergencia que tras la valoración determinaron que fuera trasladado a una institución médica para que recibiera atención médica inmediata.

Elementos de las corporaciones policiacas también llegaron para tomar conocimiento del hecho.