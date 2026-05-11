Menor de edad cae al fondo de canal del río Sabinal

Momentos de angustia vivieron familiares y transeúntes la tarde del domingo luego de que una menor de edad cayera al fondo del canal del río Sabinal, ubicado debajo del puente vehicular de la 4.ª Norte y 5.ª Poniente, en la capital chiapaneca.

El accidente movilizó a cuerpos de emergencia, quienes realizaron un operativo de rescate para poner a salvo a la niña y trasladarla de urgencia a un hospital.

Perdió el equilibrio

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la menor presuntamente se encontraba jugando cerca de la orilla del puente y, en un descuido, perdió el equilibrio y terminó precipitándose hacia el canal de aguas residuales.

La madre de la niña relató a las autoridades que la menor “andaba jugando en la orilla” cuando ocurrió el accidente, situación que generó alarma inmediata entre las personas que se encontraban en la zona, quienes comenzaron a pedir auxilio al percatarse de la caída.

Afortunadamente, la niña cayó sobre una zona con pared inclinada, lo que provocó que descendiera rodando y amortiguara parcialmente el impacto, evitando lesiones que pudieron haber puesto en riesgo su vida.

Sin embargo, sufrió diversos golpes y posibles fracturas, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de paramédicos.

Rescate

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de ataque rápido de Protección Civil Municipal arribaron al sitio y descendieron hasta el fondo del canal para llevar a cabo las maniobras de rescate.

Utilizando equipo especializado, lograron estabilizar a la menor y posteriormente subirla a una zona segura.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el lugar antes de trasladarla al hospital Doctor Gilberto Gómez Maza, donde quedó bajo observación médica y sería sometida a estudios para descartar lesiones internas o posibles fracturas.

Durante varios minutos, la circulación en la zona permaneció parcialmente afectada debido a la presencia de unidades de emergencia y curiosos que se congregaron alrededor del puente para observar las labores de rescate.

Autoridades exhortaron a padres de familia a extremar precauciones con menores de edad en áreas cercanas a puentes, canales y zonas de riesgo para evitar percances similares.