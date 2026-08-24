Menor de edad en moto termina hospitalizado

Un menor de edad resultó lesionado luego de sufrir un accidente mientras conducía una motocicleta, por la avenida Central de la cabecera municipal de Venustiano Carranza.

El percance ocurrió a la altura de la tienda Regalísimo, donde el joven perdió el control de la unidad por causas que hasta el momento no han sido establecidas.

Doloroso derrapón

Tras quedar fuera de control, la motocicleta derrapó y el menor de edad acabó sobre la superficie de rodamiento, golpeándose contra el pavimento, por lo que personas que presenciaron el percance solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después, personal de Protección Civil (PC) acudió al sitio para brindarle los primeros auxilios y realizar una valoración de las lesiones que presentaba.

Debido a su condición, los paramédicos determinaron que era necesario trasladarlo en ambulancia para recibir atención especializada. El adolescente fue llevado a la Clínica de Campo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo valoración del personal médico.

El accidente generó preocupación entre comerciantes, peatones y automovilistas que se encontraban en este sector, mientras se desarrollaban las labores de auxilio.

Posteriormente se hicieron las acciones correspondientes para retirar la motocicleta de la vialidad y evitar mayores complicaciones a la circulación.

Hasta el momento no se han precisado las causas exactas que provocaron que el joven perdiera el control, pero se presume pudo haber sido por el exceso de velocidad.