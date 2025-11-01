Menor recibe descarga y cae de tercer piso

Un adolescente resultó gravemente lesionado luego de recibir una descarga eléctrica y caer desde el tercer nivel de una vivienda en construcción, en hechos registrados el viernes por la mañana en la colonia La Unitaria de los Trabajadores, ubicada al sur del municipio de Palenque.

Se electrocutó

De acuerdo con la información recabada, el incidente ocurrió cuando el joven llevaba a cabo labores de construcción en la parte alta del inmueble.

Testigos señalaron que, de manera accidental, hizo contacto con cables de alta tensión del tendido eléctrico de la zona. La descarga lo proyectó y provocó que perdiera el equilibrio, cayendo varios metros hasta impactar contra el suelo.

Como resultado, el menor de edad quedó semiinconsciente, con quemaduras severas y posibles fracturas en distintas partes del cuerpo.

Por ello, de inmediato los elementos de la Policía Municipal (PM) y paramédicos de Protección Civil (PC) acudieron para brindar asistencia inmediata.

El lesionado fue identificado como Francisco P. H. (17 años), quien recibió los primeros auxilios en el lugar de los hechos; de manera posterioir, tras la valoración determinaron que era necesario trasladarlo de urgencia al hospital general de Palenque.

Más tarde, se dio a conocer que su estado de salud fue reportado como delicado.