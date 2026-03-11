Menores terminan estampados por hacer “carreritas”

Dos jóvenes, ambos menores de edad, resultaron lesionados al chocar las motocicletas que conducían cuando jugaban a “las carreritas” y a “las acrobacias” en la Unidad Deportiva de Huixtla.

Imprudencia

En una de las vueltas que realizaron sobre la pista de atletismo, terminaron impactándose de frente, quedando ambos tirados.

Al percatarse de ello, otros jóvenes dieron aviso al 9-1-1, por lo que acudieron paramédicos de Protección Civil (PC) que les brindaron los primeros auxilios y trasladaron al hospital general, en donde uno de ellos se reporta como delicado.

Medidas

A su vez, elementos de Vialidad Municipal procedieron al aseguramiento de las motocicletas involucradas en el percance, una Italika color rojo y otra verde metálico con negro, las cuales presentaron daños materiales.

Se dijo que no es la primera vez que grupos de jóvenes realizan acrobacias y carreras en motocicletas en la Unidad Deportiva, sin que las autoridades establezcan medidas para evitarlo.

Ante el accidente, los vecinos pidieron que se incremente la vigilancia y se prohíba el uso de motocicletas al interior de la misma, para evitar nuevos accidentes que ponen en riesgo a quienes acuden a realizar alguna actividad deportiva.