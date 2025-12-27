Meseros le dan severa golpiza a un comensal

Presuntos meseros del bar Gordolobo, situado sobre la 3.ª Oriente y 8.ª Sur del barrio Santa Cecilia, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, agredieron a golpes a un cliente, dejándolo con graves heridas en el rostro y tirado en la banqueta.

Llamado

El reporte fue realizado aproximadamente a las 00:45 horas del viernes, cuando a través de la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), tomaron el reporte acerca de una persona que estaba inconsciente y tendida sobre la acera.

Con rapidez se movilizaron las corporaciones policiacas, quienes pidieron el apoyo de una unidad de emergencia.

En minutos se constituyeron paramédicos voluntarios del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes le brindaron la atención prehospitalaria a una persona del sexo masculino de alrededor de 60 años de edad.

La esposa del malherido individuo narró que se encontraban consumiendo en el interior del bar Gordolobo, cuando de pronto uno de los meseros se hizo de palabras con el comensal.

Acto seguido, la situación se salió de control y entre varios meseros se le fueron a los golpes. Luego de dejarlo herido de gravedad lo sacaron a la fuerza a la calle.

Finalmente, fueron los familiares de la víctima quienes se hicieron cargo de su traslado a un hospital para recibir asistencia médica profesional.