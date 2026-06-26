Militares aseguran droga y motocicleta

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lograron asegurar varias dosis de droga y una motocicleta cuando realizaban recorridos de seguridad en el municipio de Comitán.

Dos personas del sexo masculino lograron huir, por lo que lo incautado fue consignado ante la subdelegación de la Fiscalía General de la República para iniciar con las pesquisas.

Recorridos de vigilancia

Los efectivos castrenses llevaban a cabo recorridos de vigilancia y de seguridad en la ciudad, manteniendo un punto de inspección sobre la carretera federal 190 en el tramo Comitán-La Trinitaria, a la altura del kilómetro 177+600.

Fue en el entronque al hospital materno infantil que dos sujetos que iban en una motocicleta Honda de color blanco al percatarse de la inspección y presencia de los soldados tomaron una actitud sospechosa, por lo cual emprendieron la huida hacia el oriente.

En el lugar se registró una persecución sobre caminos de terracería en donde el motorista perdió el control ante las malas condiciones de la vía de comunicación, pero al verse rodeados optaron por huir e internarse entre los matorrales y tomar rumbo desconocido.

Los efectivos militares al inspeccionar la motocicleta localizaron una mochila de color negro, en donde hallaron 59 dosis de polvo blanco con las características de la cocaína y una bolsa con marihuana.

La unidad fue remolcada al corralón y la droga incautada fue consignada ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado en la subdelegación de Comitán.

En diciembre de 2024 las autoridades estatales destruyeron alrededor de 50 casetas, conocidas como “cachimbas”, en la ciudad comiteca en donde vendían sustancias prohibidas.