Mortal encontronazo: tres decesos, el saldo

Tres jóvenes perdieron la vida trágicamente y dos más permanecen hospitalizados luego de un brutal accidente sucedido durante la madrugada del domingo al sur del municipio de Comitán.

Lo anterior después de que el vehículo donde viajaban terminara debajo de la plataforma de un tractocamión. El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia y policiacos.

Fue aproximadamente a las 01:00 horas que se registró el choque en la glorieta de La Paz, sobre el bulevar Paseo de la Federación y en el kilómetro 176+500 de la carretera federal 190 del tramo Comitán-La Trinitaria.

Se incrustó debajo de tráiler

El percance ocurrió en el entronque al municipio de Tzimol e involucró a un automóvil sedán de la marca Volkswagen Jetta de color blanco, el cual circulaba hacia el sur de la ciudad comiteca con cinco jóvenes a bordo, cuatro hombres y una mujer.

Sin embargo, el chofer de la pesada unidad transitaba rumbo al norte y al llegar a la glorieta realizó maniobras para poder dirigirse al poniente y llegar a una pensión al lado de la gasolinera Villatoro.

Fue en ese momento que se atravesó sobre la vía de comunicación, así que el automóvil —aparentemente conducido a exceso de velocidad— no pudo frenar a tiempo e impactó en la parte lateral derecha de la plataforma del tráiler y se incrustó debajo.

Chofer se dio a la fuga

La pesada unidad continuó avanzando y arrastró al vehículo particular por lo menos 150 metros, con los pasajeros dentro y atrapados entre los fierros retorcidos, hasta que se detuvo.

El trailero al ver lo que había ocurrido decidió abandonar la unidad de carga y darse a la fuga antes del arribo de las autoridades. Debido a la magnitud de la colisión, el motor del Jetta se desprendió y quedó tirado a mitad de la vialidad.

Pasajeros

En el Jetta viajaban cinco jóvenes, dos de ellos murieron al instante y tres aún con vida fueron trasladados al hospital regional María Ignacia Gandulfo; lamentablemente, unas horas después perdió la vida el tercero y dos más todavía permanecen en estado crítico.

Los fallecidos, de entre 19 y 20 años de edad, más tarde fueron identificados como estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, quienes cursaban la licenciatura en Derecho y Criminología, y respondían a los nombres de Ángel Jared “N”, José Andrés “N” y Luis Osvaldo “N”.

El reporte fue realizado al número de emergencias 911, lo que movilizó a ambulancias y unidades de ataque rápido del Sistema de Protección Civil Municipal, así como patrullas de la Policía Municipal y Estatal Preventiva.

Paramédicos y los bomberos brindaron el apoyo prehospitalario, además rescataron a los heridos y a los cadáveres que se encontraban prensados entre los restos del automóvil.

La vía se mantuvo cerrada durante al menos dos horas, mientras se llevaba a cabo el rescate, las diligencias y levantamiento de los cuerpos por parte de peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra y los peritajes de oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras.

El caso sería consignado ante un agente del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones y deslindar responsabilidades conforme a la ley; también proceder a la búsqueda y localización del chofer prófugo.