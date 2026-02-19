Moto impacta a bicicleta; hay dos heridos leves

Un inusual choque entre una motocicleta y una bicicleta se registró sobre el libramiento Sur del municipio de Tapachula, dejando a dos personas lesionadas que requirieron de atención médica.

Fue a la altura del entronque al camino a La Pita en donde ocurrió el percance al impactar una unidad FT de color rojo a un ciclista, quedando ambos conductores tirados sobre la carpeta de asfalto a unos metros de sus vehículos.

No tenían nada grave

El reporte de este hecho movilizó a paramédicos de Protección Civil (PC), quienes acudieron de inmediato al lugar y procedieron a brindar la atención a las dos personas involucradas, determinando que eran lesiones menores y no había necesidad de su traslado a un hospital.

Se dijo que el ciclista se desplazaba de poniente a oriente sobre el libramiento Sur, cuando fue colisionado por el motorista, lo que hizo que cayera fuertemente contra el pavimento, llevándose la peor parte.

Agentes de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades al momento.

Las autoridades insistieron en el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y extremar sus precauciones para prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas.