Moto impacta a furgoneta; uno fue hospitalizado

Dos motociclistas acabaron con lesiones y requirieron atención médica luego de estamparse contra una furgoneta sobre la carretera Palenque-Catazajá, en las inmediaciones de la colonia Pakal Ná.

El percance se registró frente a una estación de gasolina, donde de acuerdo con los primeros reportes los ocupantes de una motocicleta se desplazaban por la vía cuando colisionaron contra la unidad propiedad de una conocida empresa de televisión por cable, que circulaba por el mismo tramo.

El impacto provocó que ambos quedaran tendidos y desorientados sobre el pavimento, lo que llamó la atención de personas que presenciaron el accidente.

Los testigos señalaron que uno de ellos cayó fuertemente y al golpearse contra el asfalto permaneció semiinconsciente durante algunos momentos, mientras que el segundo logró incorporarse y se acercó para auxiliar a su compañero.

La situación movilizó a elementos de la Policía y de Tránsito Municipal, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y brindar apoyo mientras se atendía a los heridos.

Ante la necesidad de recibir atención médica, uno de los motociclistas fue trasladado al hospital general por particulares. El otro permaneció en el sitio, donde recibió los primeros auxilios.

Por otra parte, los uniformados recabaron información sobre lo ocurrido y llevaron a cabo las diligencias para establecer cómo sucedió el encontronazo y determinar las responsabilidades. También se contempló el retiro de las unidades involucradas para evitar mayores afectaciones a la circulación.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de los lesionados ni mayores detalles sobre su estado de salud.