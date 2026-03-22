Moto mata a peatón; le amputó ambas piernas

Con ambas piernas amputadas y sin signos vitales resultó un peatón luego de ser impactado por un veloz motorista sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura de la Zona Galáctica.

Agentes de la Guardia Nacional se presentaron al sitio para tomar conocimiento, luego de recibir el reporte.

Exceso de velocidad

Se trataba de una persona del sexo masculino, identificada como Romeo Alejandro “N” (27 años), con domicilio en el fraccionamiento Jardines del Grijalva, quien se desplazaba en una motocicleta Kawasaki, con placas de circulación foráneas, al parecer a toda velocidad.

De manera sorpresiva un transeúnte de aproximadamente 50 años de edad, intentaba cruzar la vía de poniente a oriente deprisa, por lo que en ese instante el motorista lo atropelló.

El sujeto terminó con ambas piernas cercenadas y el cuerpo tendido a un costado de las jardineras del andén central.

Mientras tanto, el vehículo se elevó por los cielos hasta quedar envuelto en llamas y el conductor a unos 15 metros adelante, sobre el carril contrario.

Personal de la Guardia Estatal se detuvo a atender el accidente y solicitaron el apoyo de las unidades de socorro.

En minutos se presentó una cuadrilla de paramédicos voluntarios y le brindaron la atención prehospitalaria a los dos. El peatón fue reportado como muerto y el motociclista con críticas lesiones.

Media hora más tarde, una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana se encargó de su traslado al hospital regional Doctor Gilberto Gómez Maza.

Finalmente, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado se encargó del levantamiento del cadáver, así como de las extremidades que estaban a orilla del carril de baja velocidad.