Moto se estrella contra un árbol

Con múltiples lesiones en las extremidades fue como resultó un joven motociclista luego de estrellarse contra un árbol sobre la avenida Quetzales y andador 3 de la colonia Buenos Aires, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue proporcionado a los policías de Tránsito y Vialidad Municipal, por lo cual se presentaron al carril de poniente a oriente para tomar conocimiento. Al arribar observaron a un motociclista que estaba sobre el pavimento, con presuntas lesiones.

Valoración

Pronto los oficiales pidieron el apoyo de una unidad de emergencia. Rápidamente llegaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron la atención prehospitalaria al sujeto.

Después de la valoración se informó que el individuo estaba en presunto estado de ebriedad.

Por otra parte, los agentes viales señalaron que la persona del sexo masculino se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad, cuando de manera repentina perdió el control del manubrio.

Esto hizo que se saliera de la vía de comunicación y terminara estampándose contra un árbol, situado sobre el andén central.

La cuadrilla de socorristas, después de la valoración médica, dio a conocer que no era necesario que fuera llevado a un hospital.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad particular y remitirla al corralón en turno para liberar finalmente la circulación en la zona.