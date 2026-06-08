Moto se incrusta en un automóvil sedán

Con un lesionado y dos vehículos siniestrados fue como se saldó un aparatoso accidente de tránsito ocurrido al poniente del municipio de Cintalapa. Aunque no hay una versión oficial, se presume que un corte de circulación habría sido una de las posibles causas.

Reportan percance

Trascendió que minutos antes de las 17:00 horas, usuarios de la carretera Internacional a la altura del barrio Tepeyac habrían reportado un percance que involucraba un automóvil marca Volkswagen Jetta de color gris, con placas del estado de Chiapas, y una motocicleta de reciente modelo, sin placas de circulación.

Esta última quedó incrustada entre el guardafango y una de las llantas delanteras tras el violento impacto.

Al lugar arribó el personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva quien investigó el contexto de la colisión, donde presuntamente la unidad de dos ruedas circulaba sobre el carril de alta, esto a pesar de existir una restricción para este tipo de vehículos.

Asimismo, el sedán aparentemente intentaba incorporarse a la vía de comunicación desde el bulevar al carril central.

Al corralón

Tras lo anterior las unidades fueron remitidas al corralón correspondiente hasta que la autoridad pertinente determine mediante las pruebas al responsable, quien deberá cubrir los gastos de los daños causados en los vehículos y estos puedan ser liberados.