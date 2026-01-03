Motocicleta embiste a mujer y la deja grave

Una mujer fue atropellada y su estado de salud se reporta como grave, esto luego de que un motociclista la embistiera, quien también resultó lesionado al caer de su unidad y golpearse fuertemente, esto en el municipio de Tapachula.

Atropellada

Se dio a conocer que los hechos sucedieron sobre el bulevar Jaime Fernández, frente a la Unidad Deportiva de Huixtla, en donde la fémina al cruzar la carretera sin percatarse de la circulación de la motocicleta fue impactada.

La transeúnte quedó tendida en mal estado sobre la cinta asfáltica; mientras que el conductor de la moto —identificado como Leonardo "N" (24 años)— perdió el control y se estrelló contra el camellón, resultando asimismo con considerables lesiones.

Auxilio

Elementos de las diferentes corporaciones policiacas acudieron para iniciar las investigaciones; en tanto, paramédicos de Protección Civil auxiliaron a los dos heridos, quienes fueron trasladados al hospital general para su atención médica.

Más tarde, se reportó que la persona del sexo femenino se encontraba grave de salud.

Finalmente, sobre la posible causa del accidente se dijo que al joven no le dio tiempo de frenar cuando se le atravesó la mujer, así que las autoridades se encargarán de deslindar responsabilidades y la situación jurídica del motorista.