Motocicleta embiste a una adulta mayor

Policontundida fue como quedó una adulta mayor luego de ser atropellada por un motociclista en la colonia 5 de Febrero, al norte de Tapachula, por lo cual intervinieron los cuerpos de emergencia.

Luisa “N” (71 años) se dirigía a pagar su recibo a las oficinas del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), sin embargo, al cruzar la 8.ª avenida Norte fue impactada.

Exceso de velocidad

Se informó que el conductor de la motocicleta, presuntamente, iba a exceso de velocidad y por este motivo pudo frenar de forma adecuada.

La mujer salió proyectada contra el pavimento y acabó tendida, siendo auxiliada por paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes le brindaron la atención prehospitalaria y tras valorarla señalaron que presentaba fuertes dolores abdominales.

Por ello, rápidamente la llevaron de inmediato a una clínica particular para descartar posibles lesiones internas que pusieran en riesgo su integridad física.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad y de la Policía Municipal acudieron al sitio e iniciaron las investigaciones para deslindar las responsabilidades, además de cerrar la circulación en lo que se realizaban las labores de socorro.

Se notificó que el motociclista fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales y la unidad trasladada a un corralón oficial, en lo que deslindan responsabilidades.