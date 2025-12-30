Motocicleta es embestida por una camioneta

Durante las últimas horas de la noche del domingo, alrededor de las 22:00 horas, se registró un fuerte accidente vial sobre el libramiento Norte-Poniente, a la altura del kilómetro 1 en la demarcación del municipio de Ocozocoautla, cerca de la entrada a la escuela secundaria Salomón González Blanco.

Se trataba de una motocicleta en la que viajaban tres personas, la cual fue impactada por una camioneta, dejando como saldo tres lesionados, dos de ellos de gravedad.

Impacto

Al recibir el reporte, personal de Protección Civil se trasladó de inmediato al lugar de los hechos, en donde localizó a los tres ocupantes de una motocicleta modelo DM-200, con placas de circulación 64-N-R22, tendidos sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con los primeros informes, la unidad circulaba con dirección al poniente cuando aparentemente intentó incorporarse y fue colisionada por una camioneta cerrada de color naranja, cuyo conductor permaneció en el sitio.

Malheridos

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a Carlos "N" (21 años), quien presentaba lesiones de consideración y probable estado de ebriedad, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital IMSS-Bienestar.

Asimismo, fue atendido Juan "N" (29) —también con probable intoxicación etílica— quien decidió retirarse por sus propios medios tras recibir la valoración médica.

La tercera afectada, Fátima "N" (28), presentó probable traumatismo craneoencefálico moderado, múltiples lesiones, posible pérdida de piezas dentales, una herida de aproximadamente cuatro centímetros en la parte superior de la mano derecha y probable luxación de tobillo izquierdo.

Por ello, debido a la gravedad de su estado, fue llevada al hospital Dr. Gilberto Gómez Maza, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Elementos de seguridad vial acudieron para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades; asimismo, se pidió a los conductores a extremar precauciones, especialmente durante horarios nocturnos.