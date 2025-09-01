Motocicleta queda debajo de llanta de tráiler

Un violento accidente se registró el fin de semana en la carretera federal Fronteriza del Sur, en el tramo Palenque-Benemérito de Las Américas, dejando como saldo preliminar cuantiosos daños materiales y un motociclista gravemente herido, así como la unidad aplastada.

Encontronazo

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en la peligrosa zona de curvas que se ubica entre la localidad de León Brindis y el ejido El Zapote, en la demarcación palencana.

En este punto, un tractocamión de gran tamaño que transportaba material pétreo se vio involucrado en el impacto contra un motorista que circulaba en sentido contrario.

El choque dejó a la pesada unidad atravesada parcialmente sobre el camino, mientras que a escasos metros acabó tirado el conductor y su motocicleta aplastada por una de las llantas delanteras, un hombre que fue identificado más tarde como originario del ejido La Italiana.

Lesiones severas

Testigos señalaron que el motociclista presentaba severos golpes contusos, múltiples heridas abrasivas y posibles fracturas, por lo que su estado de salud fue catalogado como delicado.

Ante la ausencia inicial de autoridades, automovilistas y vecinos del lugar improvisaron un operativo para abanderar la zona y evitar un nuevo percance, mientras esperaban el arribo de las corporaciones policiacas y los equipos de auxilio.

El malherido sujeto fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, mientras que autoridades de Tránsito y Seguridad Pública llevaban a cabo las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar la causa exacta del siniestro.