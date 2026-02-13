Motocicletas chocan de frente en la Panamericana

Tres personas quedaron heridas debido a un choque frontal entre dos motocicletas, ocurrido sobre la carretera Panamericana a la altura de la 8.ª Sur, en el municipio de Arriaga.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los números de emergencias al observar el impacto entre dos unidades de la marca Italika: una 150Z de color negro y una FT150 de color verde.

Ambas motocicletas acabaron severamente dañadas sobre la cinta asfáltica.

Luego de la colisión, los ocupantes salieron proyectados y terminaron tendidos sobre el pavimento, lo que generó la inmediata movilización de cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los tres lesionados.

Una hospitalizada

Se informó que dos de los involucrados presentaban golpes contusos y excoriaciones que no ponían en riesgo su vida.

Sin embargo, una mujer que viajaba como acompañante sufrió lesiones de mayor consideración, por lo que fue trasladada a un hospital para su valoración y atención especializada inmediata.

Agentes de Tránsito Municipal acordonaron el área y llevaron a cabo las pesquisas necesarias para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades en breve.

La circulación se vio afectada de manera parcial durante varios minutos mientras se retiraban las unidades chocadas.