Motocicletas chocan de frente en la Panamericana

Febrero 13 del 2026
Las dos motocicletas presentaron severos daños por el impacto frontal sobre la carretera Panamericana. Cortesía
Tres personas quedaron heridas debido a un choque frontal entre dos motocicletas, ocurrido sobre la carretera Panamericana a la altura de la 8.ª Sur, en el municipio de Arriaga.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los números de emergencias al observar el impacto entre dos unidades de la marca Italika: una 150Z de color negro y una FT150 de color verde.

Ambas motocicletas acabaron severamente dañadas sobre la cinta asfáltica.

Luego de la colisión, los ocupantes salieron proyectados y terminaron tendidos sobre el pavimento, lo que generó la inmediata movilización de cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los tres lesionados.

Una hospitalizada

Se informó que dos de los involucrados presentaban golpes contusos y excoriaciones que no ponían en riesgo su vida.

Sin embargo, una mujer que viajaba como acompañante sufrió lesiones de mayor consideración, por lo que fue trasladada a un hospital para su valoración y atención especializada inmediata.

Agentes de Tránsito Municipal acordonaron el área y llevaron a cabo las pesquisas necesarias para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades en breve.

La circulación se vio afectada de manera parcial durante varios minutos mientras se retiraban las unidades chocadas.

