Motociclista acaba herido al rebasar peligrosamente

Lesionado fue como resultó un motociclista en las últimas horas de la noche del jueves en la ciudad de Comitán, cuando realizó una maniobra de rebase y se estampó contra un automóvil sedán, incidente que movilizó a los cuerpos de emergencia, así como a agentes de Tránsito Municipal.

Fue alrededor de las 21:30 horas que se reportó el accidente sobre la 7.ª avenida Poniente, en el par vial y la calle Jiménez en la colonia Miguel Alemán.

Rebase sin precaución

El incidente ocurrió cuando ambas unidades circulaban sobre la avenida con dirección al sur, donde el motociclista a bordo de una Suzuki de color azul pretendió llevar a cabo la maniobra de rebase antes de llegar al mencionado cruce.

Al mismo tiempo, el automovilista a bordo de un Volkswagen Jetta de color gris al llegar al cruce realizó la maniobra para incorporarse a la calle y dirigirse al oriente, lo que derivó en la colisión del motorista contra la parte lateral frontal del vehículo.

El motorista cayó junto a su unidad sobre la banqueta peatonal en donde quedó tendido y lesionado, por lo cual testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 9-1-1.

Al lugar se presentaron paramédicos a bordo de una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para valorar al herido y después trasladarlo al hospital regional María Ignacia Gandulfo, para descartar lesiones de gravedad.

Fueron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal que llegaron para atender el percance y realizar los peritajes, trascendiendo que hubo un diálogo entre familiares del motociclista y el automovilista para la reparación de daños y así deslindar responsabilidades al momento.