Motociclista arrolla a mujer al cruzar la calle

Dos personas resultaron lesionadas en un accidente que se registró ayer por la tarde en la ciudad de Comitán, cuando un motociclista arrolló a una mujer que pretendía cruzar la calle. Tanto paramédicos como policías se presentaron al sitio para atender la emergencia.

Fue sobre la avenida Juan Aldama de la colonia Valle Balún Canán, al sur poniente de la ciudad que se registró el accidente alrededor de las 13:00 horas de ayer.

Atropellada

El percance se registró cuando un motociclista que circulaba a bordo de una Italika Vortex de color rojo, embistió a una persona del sexo femenino que intentó pasar al otro lado de la vía de comunicación, causando que ambos quedaran tendidos sobre el pavimento.

Vecinos pidieron la ayuda al número de emergencias 911, lo que movilizó a una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana para que paramédicos valoraran a los dos heridos, trasladando únicamente a la fémina al hospital para descartar lesiones internas.

Al lugar arribaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender la emergencia y mediar entre los involucrados, por lo que esperarían el resultado médico de la lesionada para determinar si firmaban un acuerdo para el pago de lesiones o consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público.