Motociclista derrapa al perder el control

Con diversas lesiones terminó un joven motociclista luego de sufrir una caída sobre el bulevar Jorge Macías Gómez, a la altura de la terminal de corto recorrido, en el municipio de Villaflores.

El accidente ocurrió cuando el conductor se desplazaba en dirección hacia la capital del estado. Por motivos que no fueron establecidos en el momento, perdió el control de la motocicleta y terminó derrapando sobre la cinta asfáltica.

El violento impacto contra el pavimento le provocó heridas abrasivas en ambos brazos, además de una lesión lacerante en la oreja izquierda y contusiones leves, por lo que fue necesario solicitar la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Verde, Escuadrón de Rescate y Emergencias de Chiapas (Erech) y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y llevar a cabo una valoración ante las lesiones que presentaba.

Después de ser atendido, los socorristas determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital ya que no estaba en riesgo su integridad física, por lo que el joven permaneció en el lugar después de recibir la atención médica necesaria y ser estabilizado.