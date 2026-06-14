Motociclista derrapa en bulevar y se lesiona

Un motociclista que circulaba sobre el bulevar de Comitán al mediodía del sábado, terminó lesionado y tendido fuera de la vía al derrapar. Los paramédicos y oficiales de la Guardia Nacional (GN) de Seguridad en Carreteras, se presentaron al sitio.

Lo anterior fue en el carril que va de sur a norte del bulevar Paseo de la Federación, al sur de la ciudad.

Presunta falla

El percance se registró cuando una persona del sexo masculino, de 35 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha tipo chopper de color rojo con negro, sobre la periferia rumbo al norte, cuando la unidad tuvo una aparente falla mecánica.

Esto debido a que la llanta trasera se “amarró”, lo que hizo que perdiera el control y acabara derrapando sobre el asfalto hasta salirse de la vía y quedar tendido a un costado del camino.

El lesionado fue apoyado por automovilistas que solicitaron el apoyo al número de emergencias 9-1-1, lo que movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal.

Fueron paramédicos quienes le brindaron los primeros auxilios y valoraron al accidentado, el cual fue inmovilizado en una camilla rígida para así trasladarlo al hospital regional Maria Ignacia Gandulfo, a fin de que recibiera la atención médica especializada inmediata.