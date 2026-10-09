Motociclista derrapa y es trasladado al hospital

En el hospital fue donde terminó un motociclista al derrapar en la noche al poniente de la ciudad de Comitán, esto debido a que hizo una maniobra de evasión ya que pensó que sería atropellado por una camioneta.

El incidente movilizó a los paramédicos y agentes de Tránsito Municipal para atender la emergencia, a la 10.ª avenida Poniente y 1.ª calle Sur en el barrio Candelaria.

Accidente

Todo sucedió cuando un joven a bordo de una Italika 125 FL de color blanco con negro, circulaba con preferencia sobre la avenida e iba rumbo al norte de la ciudad.

Sin embargo, al llegar a la intersección pensó que el conductor de una camioneta no respetaría la preferencia vial y sería atropellado, esto provocó que hiciera una maniobrara abrupta para evadirlo; por ello, perdió el control y derrapó hasta quedar tirado sobre el pavimento.

Testigos reportaron el percance al número de emergencias 911, por lo cual una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal llegó para que paramédicos le brindaran los primeros auxilios.

Al valorarlo determinaron que presentaba una posible fractura en la pierna derecha, así que fue trasladado de urgencia al hospital regional para que le tomaran radiografías.

Finalmente, los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron para atender el incidente y tomar conocimiento. Tras observar que no hubo una colisión entre los vehículos ni que el otro involucrado haya provocado el accidente, procedieron a deslindar responsabilidades al momento.