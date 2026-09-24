Motociclista es arrastrado por corriente

La torrencial lluvia que azotó Tuxtla Gutiérrez provocó que un joven motociclista fuera arrastrado por las fuertes corrientes, quien lamentablemente terminó en uno de los canales pluviales más grandes de la ciudad, situado en la colonia Albania Alta. Personal de ataque rápido se presentó para iniciar su busca.

Azucena, madre de Bryan Israel Verdy López, de 20 años, narró en rueda de prensa que su vástago luchó contra el cáncer durante tres años y que, el día lunes, los oncólogos le informaron estaba bien, durante una consulta de seguimiento.

A través de las redes sociales se dijo que Bryan era motorrepartidor, lo cual es falso, ya que la motocicleta no era su herramienta de trabajo sino de uso particular.

La noche en que desapareció sus padres no estaban con él. Azucena y Jonathan viajaban rumbo a Ciudad de México cuando recibieron, alrededor de la medianoche, la noticia de que Bryan había sido arrastrado por la corriente.

El viaje terminó en ese momento. Sus padres regresaron para estar presentes en la búsqueda.

Bryan mide 1.68 metros, pesa 61 kilogramos y utiliza un parche que cubre uno de sus ojos. Su madre, que un día antes había recibido buenas noticias sobre la salud de su hijo, ahora permanece en espera de una señal, saber si su hijo está perdido, no saben si está vivo o muerto.

Labores

Por otro lado, personal de Protección Civil Municipal suspendió la búsqueda cerca de las 14:00 horas de ayer, debido a que llegaron a un punto en que la creciente de los drenes pluviales eran enormes.

Se espera que en próximas horas se realicen recorridos en lancha sobre el río Grijalva para terminar de peinar la zona.