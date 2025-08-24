Motociclista es impactado por taxi

Un motociclista acabó lesionado de consideración al ser atropellado por un vehículo de transporte público en modalidad de taxi, el cual se dio a la fuga, esto en la esquina de la 28.ª calle Oriente y avenida Sur del municipio de Tapachula.

Lo embistieron

Se informó que a las 21:35 horas del viernes, un joven se desplazaba en una motocicleta Italika de color negro, con vía de preferencia cuando fue embestido por la unidad de servicio, cuyo chofer no detuvo su marcha para auxiliarlo.

El motorista quedó tendido en mal estado sobre el pavimento, por lo que personas que pasaban por el lugar al percatarse de los hechos pidieron la intervención de las autoridades y de los servicios de emergencia mediante el 911.

Fue llevado al regional

Por ello, rápidamente se presentaron los paramédicos de Protección Civil que brindaron los primeros auxilios al herido y tras valorarlo, determinaron que era necesario trasladarlo al hospital regional para recibir atención médica especializada. Más tarde, se le reportó como delicado de salud.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad iniciaron las investigaciones relacionadas con el percance y desplegaron patrullajes para tratar de dar con el paradero del responsable, quien hasta el momento logró escapar.

Se dijo que en la zona hay cámaras de vigilancia, por lo que serán utilizadas para tratar de ubicar al taxista y que pague los daños en la unidad, así como los gastos médicos. La motocicleta tuvo averías considerables, por lo que se abrió una carpeta de investigación.