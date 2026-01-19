Motociclista fallece al estamparse en poste

Durante la mañana del domingo, un joven de 25 años de edad perdió la vida sobre la prolongación de la 5.ª Norte frente al parque Joyyo Mayu, en la capital Tuxtla Gutiérrez, al perder el control del manubrio y estrellarse contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Eran aproximadamente las 06:25 horas cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal tuvieron conocimiento del percance, por lo cual arribaron al carril de poniente a oriente.

Hechos

Al llegar les dieron a conocer que un joven motorista, identificado como Maurilio “N” (25 años), se desplazaba sobre la zona cuando de pronto perdió el control del manubrio de su unidad de la marca Honda 125cc y finalmente se impactó contra el poste.

Rápidamente se presentó una cuadrilla de socorristas que procedió a brindarla los primeros auxilios, sin embargo, tras la valoración se informó que Maurilio ya no contaba con signos vitales.

Al dar las 08:10 horas, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hicieron las diligencias correspondientes y por último, el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Con este hecho suman tres casos de decesos de motoristas durante el fin de semana en la capital chiapaneca.

El primero ocurrió en las últimas horas de la noche del sábado en el puente Belisario Domínguez de Chiapa de Corzo; el segundo justo una hora después en la colonia Bienestar Social y finalmente el accidente en la 5.ª Norte, el domingo muy temprano.