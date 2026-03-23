Motociclista grave al derrapar de madrugada

Un motociclista fue trasladado de urgencia al hospital regional al accidentarse durante la madrugada del domingo al sur poniente del municipio de Comitán, por lo que los cuerpos de emergencia llegaron para brindarle atención médica.

Fue en los primeros minutos que se registró el percance en la carretera al Cuartel Militar, en las inmediaciones del barrio Las Brisas.

Abandonó el camino

De acuerdo a algunas versiones, el motorista circulaba rumbo al sur y manejaba en aparente estado de ebriedad, así que perdió el control y se salió del camino.

La persona del sexo masculino terminó tendida entre la maleza y con lesiones de gravedad, por lo cual testigos dieron aviso al número de emergencias 9-1-1.

Esto movilizó a paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal que brindaron los primeros auxilios y tras valorarlo lo trasladaron al hospital regional, en donde su estado de salud fue reportado como grave.

Al sitio arribaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para llevar a cabo los peritajes necesarios y ordenar remolcar la unidad accidentada al corralón en turno, para su resguardo mientras se deslindan responsabilidades conforme a la ley.