Motociclista grave tras estamparse en contra de luminaria

Luego de perder el control de la motocicleta que conducía, una mujer resultó gravemente lesionada al estrellarse contra una luminaria en el libramiento Sur, a la altura de la tienda de materiales Boxito, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

El accidente se dio en los últimos minutos de la noche del miércoles, alrededor de las 23:45 horas, cuando la motociclista circulaba por el carril de oriente a poniente a bordo de una motocicleta Vento, con placas de circulación del estado de Chiapas.

Exceso de velocidad

De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad y una mala maniobra habrían provocado que la conductora perdiera el control de la unidad. La motocicleta salió de la carpeta asfáltica y acabó impactándose contra una luminaria instalada a un costado de la vialidad.

Por el fuerte impacto, la mujer de aproximadamente 40 años sufrió múltiples contusiones en las extremidades, además de una considerable herida en la cabeza. Automovilistas que observaron el accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

En cuestión de minutos, personal de Protección Civil se trasladó al sitio para brindarle los primeros auxilios.

Debido a la gravedad de las lesiones, los socorristas determinaron su traslado de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza, donde recibiría atención médica especializada y le serían practicados estudios radiográficos para corroborar o descartar alguna fractura en el cráneo.

El estado de salud de la motociclista fue reportado como crítico al momento de su ingreso al nosocomio.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias. Posteriormente, una grúa con plataforma retiró la motocicleta y la trasladó al corralón en turno, con lo que se liberó la zona.