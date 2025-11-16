Motociclista herido al estamparse contra auto

Con diversas lesiones resultó un motociclista al impactarse contra un vehículo que presuntamente realizó un corte de circulación, sobre la 13.ª avenida Sur y 8.ª calle Oriente, en la colonia 16 de Septiembre en Tapachula.

El reporte indica que una mujer conduciendo un vehículo Chevrolet Sunny, color rojo, al pretender realizar una vuelta sobre la 13.ª Sur, no se percató de la circulación del motociclista que se fue a incrustar en la puerta del costado izquierdo.

Acaba en el hospital

Este conducía una unidad Italika tipo Chopper, quien resultó con diversas lesiones, por lo que acudieron paramédicos del Grupo Carch y de la Cruz Roja, que tras estabilizarlo lo trasladaron a un hospital para su atención especializada.

En tanto, personal de la Guardia Estatal de Vialidad se encargó de iniciar el procedimiento legal relacionado con el percance para el deslinde de las responsabilidades.

Ambos vehículos fueron trasladados a un corralón oficial y puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

Los daños materiales también ascienden a varios miles de pesos.