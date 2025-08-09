Motociclista invade carril y choca en camioneta

Milagrosamente un motociclista resultó solo con golpes leves, luego de protagonizar un fuerte accidente frontal contra una camioneta sobre el tramo carretero que conecta a Cacahoatán con Unión Juárez, en las últimas horas de la noche del jueves.

De acuerdo con versiones preliminares, el conductor de la motocicleta —quien presuntamente se encontraba en “estado inconveniente” debido al consumo de bebidas alcohólicas— circulaba a exceso de velocidad.

En un momento determinado, al intentar rebasar a otro vehículo invadió el carril contrario sin percatarse que de frente se aproximaba una camioneta Volkswagen Taos, por lo que la colisión fue inevitable.

El impacto fue tan fuerte que la motocicleta acabó incrustada en la fascia delantera de la SUV, provocando cuantiosos daños materiales valuados en varios miles de pesos.

Presunta ingesta de alcohol

Testigos señalaron que el motorista salió proyectado por los aires tras el choque, cayendo sobre el asfalto, sorprendentemente logró ponerse de pie.

Paramédicos de Protección Civil (PC) acudieron de inmediato y tras valorarlo confirmaron que solamente presentaba golpes y excoriaciones menores, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Sin embargo, por la presunta ingesta de alcohol y la peligrosa maniobra que ocasionó el percance fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad tomaron conocimiento de los hechos, iniciando los peritajes y el levantamiento de evidencias para el deslinde de responsabilidades.

Autoridades recordaron que la imprudencia al conducir bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad continúa siendo una de las principales causas de accidentes en la región.