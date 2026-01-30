Motociclista lesionado al colisionar contra taxi

La tarde del jueves un motociclista resultó lesionado y fue trasladado al hospital regional, esto después de colisionar contra un taxi en el municipio de Comitán, movilizando a agentes de Tránsito y peritos de la Fiscalía de Distrito para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 16:00 horas que ocurrió el percance sobre la avenida La Primavera, entre 18.ª y 19.ª Sur en el barrio Los Sabinos, al sur oriente de la ciudad.

Se estrelló

El incidente sucedió cuando el motorista circulaba a bordo de una Italika de color blanco con negro y placas del estado de Chiapas, con rumbo al sur, pero perdió el control e invadió el carril contrario, estampándose en la parte lateral del transporte público con número económico 0821 que circulaba hacia el norte.

Terminó por perder el control y derrapar hasta quedar tirado sobre el asfalto junto a su unidad, por lo que testigos del percance solicitaron apoyo del número de emergencias 911.

Al lugar llegaron los paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios al herido; después de valorarlo lo trasladaron al hospital regional para que recibiera atención médica especializada y descartar alguna fractura.

La avenida fue cerrada al tráfico vehicular durante varios minutos, pues agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, así como peritos de la Fiscalía de Distrito llegaron para realizar los peritajes y consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades en las próximas horas.