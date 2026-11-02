Motociclista lesionado al derrapar en carretera

Durante la mañana del domingo, un motociclista terminó tirado sobre el asfalto de la carretera federal 190 en el tramo Comitán-La Trinitaria, incidente que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 10:00 horas que se reportó el percance en el kilómetro 182+500, frente a las instalaciones de una empresa gasera.

Estaba ebrio

El incidente se dio debido a que la persona del sexo masculino circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika DM150, color negro con rojo, en el carril que conduce al norte cuando de repente perdió el control del manubrio por culpa del estado de ebriedad en el que se encontraba.

Por ello, acabó tirado junto a su vehículo sobre la carpeta asfáltica y tuvo que ser auxiliado por automovilistas, quienes solicitaron de inmediato el apoyo de socorristas al número de emergencias 911.

Al lugar llegó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos le brindaran los primeros auxilios, así que le curaron las laceraciones en brazos y piernas, además de varios golpes.

Minutos después, un grupo de personas —que dijeron ser familiares del lesionado— arribaron para proporcionar el apoyo e indicaron que ellos se harían cargo de la motocicleta y del conductor, a fin de evitar la intervención de las autoridades federales.