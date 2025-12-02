Motociclista muere al impactar de frente

La mañana del lunes, una persona del sexo masculino perdió la vida al accidentarse con su motocicleta en el tramo de la carretera libre que comunica a las ciudades de San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

El percance se registró a la altura de la comunidad Nachig, en la demarcación del municipio de Zinacantán.

De inmediato al sitio acudieron elementos de los grupos de auxilio y de seguridad para brindar los primeros auxilios al motociclista.

Posteriormente, lo trasladaron al hospital, donde lamentablemente dejó de existir debido a las lesiones de gravedad que presentó.

Iba velozmente

De acuerdo con información recabada con las personas que presenciaron el percance de tránsito, el motorista circulaba a exceso de velocidad y al rebasar invadió el carril y se estampó de frente contra una camioneta que circulaba sobre el tramo carretero en el sentido contrario.

El conductor de la motocicleta, ante el fuerte impacto, salió proyectado y cayó violentamente contra la tierra, quedando tirado a la orilla de la carretera y entre un alambrado de púas.

Tras el fatal percance, personal de Protección Civil y autoridades tradicionales del municipio zinacanteco hicieron un llamado a los motociclistas y automovilistas a conducir con responsabilidad, respetar los señalamientos viales, así como los reductores de velocidad.