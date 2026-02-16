Motociclista perece en fatal accidente

El saldo de un mortal accidente al noroeste del municipio de Cintalapa, fue de una persona sin vida, una motocicleta destrozada y un automovilista en fuga. Versiones extraoficiales señalaron que fue por una presunta invasión de carril contrario.

Trascendió que el fin de semana, usuarios del tramo carretero que va hacia rancherías de la cabecera municipal habrían reportado un percance en el cual había una persona sin signos vitales y una motocicleta completamente dañada de la parte frontal.

Elementos de Protección Civil se constituyeron y confirmaron el lamentable deceso de quien en vida llevara el nombre de Daniel “N” (33 años), perteneciente a la colonia Emiliano Zapata.

Invadió carril

De manera extraoficial, surgió la versión que indicaba que uno de los vehículos habría hecho uso del carril contrario al parecer para rebasar, provocando la colisión entre el automóvil y el motociclista que salió proyectado contra el pavimento en donde quedó inerte.

Finalmente, personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva junto con otras corporaciones se presentaron para acordonar el área y apoyar en el tránsito; mientras tanto, familiares y paramédicos se mantenían a la espera de los Servicios Periciales.