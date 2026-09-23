Motociclista queda grave al estamparse en combi

Gravemente lesionado resultó un joven motociclista luego de impactarse contra la parte trasera de una unidad de transporte público en modalidad de colectivo, cuando circulaba sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-San Fernando.

El accidente fue a la altura de la comunidad El Terrero Copalar, donde habitantes de la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar al motorista tendido tras el percance.

Impacto por alcance

De acuerdo con los primeros reportes, el joven viajaba a bordo de una motocicleta Italika de bajo cilindraje cuando por causas que no han sido establecidas acabó estampándose contra la parte posterior de un colectivo que cubría la ruta San Fernando-Tuxtla Gutiérrez.

Debido a la fuerza del impacto sufrió lesiones de consideración y su estado fue reportado como crítico. Personas que se encontraban cerca del lugar ayudaron inicialmente al conductor mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

Minutos después arribó una cuadrilla de socorristas, cuyos integrantes realizaron la valoración del herido y le proporcionaron los primeros auxilios. Debido a la gravedad de las lesiones, determinaron que era necesario trasladarlo de inmediato a un hospital para recibir asistencia médica especializada y someterse a los estudios correspondientes, entre ellos radiografías.

Al corralón

Mientras el joven era llevado, las unidades involucradas permanecieron en el sitio, ocasionando afectaciones a la circulación.

Una hora después, una grúa con plataforma acudió para retirar la motocicleta y el transporte público. Ambos fueron remolcados y transportados al corralón en turno, con lo que finalmente se liberó la vialidad.

Las autoridades competentes deberán determinar, mediante las pesquisas, las circunstancias exactas de la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.