Motociclista resulta ileso tras ser impactado

Un accidente de tránsito registrado la tarde del viernes sobre el bulevar Belisario Domínguez, a la altura de plaza Crystal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, dejó como saldo importantes daños materiales, aunque sin personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades viales, el percance se produjo cerca de las 14:04 horas cuando un vehículo de transporte público en modalidad de taxi realizó un corte de circulación al no percatarse de la presencia de un motorrepartidor, al intentar incorporarse a otro carril.

Cayó al pavimento

El impacto provocó la caída del motociclista y daños significativos tanto en la motocicleta como en el otro vehículo involucrado.

Testigos que se encontraban en la zona dieron aviso a los servicios de emergencia, por lo que en cuestión de minutos arribaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona, evitando mayores incidentes en la concurrida arteria.

A pesar de lo aparatoso del choque, el conductor de la motocicleta no presentó lesiones de consideración, por lo cual no fue necesario su traslado a un hospital.

Ambos involucrados buscarían llegar a un acuerdo económico, para evitar la intervención de la autoridad competente y deslindar responsabilidades.

Después de una hora de labores una grúa con plataforma retiró los vehículos siniestrados, restableciendo finalmente la circulación sobre el bulevar.