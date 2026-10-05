Motociclista sale ileso al estamparse en vehículos

Con daños materiales en dos vehículos fue como saldó un intento de rebase por parte de un imprudente motociclista, durante la tarde del domingo en la ciudad de Comitán, lo que movilizó a paramédicos y agentes de Tránsito Municipal para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 16:20 horas que se registró el percance sobre la 15.ª calle Sur, en el cruce con la prolongación de la 2.ª avenida Oriente.

Mala maniobra

Todo se originó cuando una camioneta Nissan Frontier de color rojo y el motorista circulaban sobre la calle con rumbo al oriente de la ciudad, pero el segundo realizó una maniobra de rebase sin percatarse de la circulación vehicular.

Al hacer este movimiento se encontró de frente con un automóvil Volkswagen Bora de color azul y después pretendió pasar entre las dos unidades, por lo cual colisionó contra ambas, después derrapó y quedó tirado sobre el pavimento.

Reporte al 911

El incidente fue reportado por los afectados al número de emergencias 911, lo que movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para que paramédicos le brindaran los primeros auxilios y tras valorarlo, no fue necesario el traslado al hospital regional.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron al lugar para tomar parte de los hechos, realizar los peritajes e iniciar un diálogo entre los involucrados.

El motorista a través de un convenio con los afectados, se responsabilizó para la reparación de los daños para así deslindar responsabilidades al momento.