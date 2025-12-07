Motociclista se estampa detrás de camión de gas

En la parte trasera de un camión que distribuye tanques de gas fue donde se estampó un veloz motociclista, esto en el municipio de Comitán. Los paramédicos brindaron los primeros auxilios y agentes viales tomaron conocimiento de los hechos.

Fue sobre el bulevar Juan Sabines, en el kilómetro 1+400 de la carretera a Las Margaritas, en donde se registró el percance alrededor de las 17:40 horas.

Se estrelló

De acuerdo a los reportes, el motorista circulaba en una Italika 200Z de color rojo con negro sobre el bulevar con dirección al oriente.

Pero ante la falta de precaución no se percató que un camión de color amarillo se encontraba estacionado en espera de entrar a una estación de servicio de gas LP, por lo cual se estrelló por detrás.

El motorista terminó tendido sobre el pavimento, siendo auxiliado por sus compañeros de trabajo que reportaron el incidente al número de emergencias 911.

Rápidamente acudió una ambulancia de Protección Civil Municipal. Los paramédicos valoraron al lesionado y al no presentar heridas que pusieran en riesgo su integridad física, no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Por ello, los involucrados iniciaron un diálogo para convenir el pago de daños y deslindar responsabilidades al momento.

Finalmente, agentes de la Guardia Vial Estatal llegaron para tomar conocimiento del accidente.