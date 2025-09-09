Motociclista se estampa en la parte trasera de combi

Un motociclista resultó con múltiples lesiones en las extremidades luego de protagonizar un aparatoso accidente durante las últimas horas de la noche del domingo, al estrellarse contra un vehículo del transporte público perteneciente a la ruta 51, en la entrada de la colonia San José Terán, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El percance ocurrió alrededor de las 22:00 horas.

Impacto por alcance

Se dijo que presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control del manubrio y se estampó contra la parte trasera del colectivo.

Tras el fuerte golpe, el conductor de la motocicleta salió proyectado y quedó tendido sobre el pavimento, con mucho dolor, lo que alarmó a automovilistas y peatones que transitaban por la zona.

Rápidamente llamaron a los números de emergencias para solicitar auxilio. En cuestión de minutos arribaron al lugar agentes de seguridad y paramédicos de Protección Civil Estatal.

Estos últimos brindaron los primeros auxilios al herido, estabilizándolo antes de trasladarlo de urgencia a un hospital.

La motocicleta resultó con severos daños materiales, mientras que la combi presentó afectaciones en la parte trasera.

Agentes de Tránsito Municipal se hicieron presentes para levantar el parte informativo y coordinar el retiro de las unidades involucradas, ordenando el traslado de la motocicleta al corralón oficial.

Pesquisas

Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas correspondientes con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar la causa exacta del percance, aunque todo apunta al exceso de velocidad como factor principal del impacto por alcance.