Motociclista se incrusta en un tractocamión

Un joven motociclista resultó lesionado luego de protagonizar un accidente con un tractocamión sobre la prolongación del libramiento Sur, entre el obelisco La Antorcha y el periférico Sur, en la capital chiapaneca.

El percance se dio cerca de las 13:25 horas, cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron hacia el sector en donde se reportaba un percance en el sentido de circulación de sur a norte.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el joven circulaba a bordo de una motocicleta por esta vialidad cuando se encontró con un tractocamión que realizaba una amplia maniobra para incorporarse mediante un retorno.

En ese momento se produjo el choque. El motociclista terminó incrustándose contra la plataforma del vehículo de carga y cayó sobre el pavimento, mientras que la unidad quedó atascada debajo de las enormes llantas, lo que le provocó considerables daños.

La situación generó momentos de tensión entre automovilistas y personas que se encontraban en los alrededores, quienes solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos, cuyos socorristas brindaron atención prehospitalaria al afectado. Después de realizar una valoración, se determinó que presentaba una probable fractura en el hombro, además de múltiples contusiones en diferentes partes del cuerpo.

A pesar de las lesiones, los paramédicos determinaron que no requería ser trasladado a un hospital al momento, así que permaneció en el sitio.

Elementos de Tránsito y Vialidad llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar la mecánica exacta del accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Cerca de una hora después, una grúa con plataforma arribó para retirar los vehículos y trasladarlos al corralón, mientras la circulación comenzaba a normalizarse en este sector del libramiento Sur.